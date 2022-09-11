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09:29 12 Сентября 2022 Просмотров 912   КомментариевКомментарии

Росіяни поскаржилися на обстріл селища під Курськом: район знеструмлений, газопровід перебито

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що прикордонне селище Тьоткіно вранці 12 вересня нібито обстріляли ЗСУ.

Росія звинуватила ЗСУ в обстрілах селища під Курськом

Про обстріл він повідомив у Telegram.

За словами Старовойта, зафіксовано близько 10 прильотів. Система оповіщення спрацювала вчасно, постраждалих немає.

Однак попередньо встановлено пошкодження восьми будинків. Крім того, постраждали надвірні споруди, паркан, приватний автомобіль.

Район обстрілу знеструмлений. Є пошкодження газопроводу.

Тэги: Россия, Росія
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