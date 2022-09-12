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Главная » Україна » Інциденти
09:49 12 Сентября 2022 Просмотров 136   КомментариевКомментарии

Ракетний обстріл Запоріжжя: росіяни вдарили чотирма ракетами С-300

Вночі 12 вересня, близько 00:40, ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю.

Росія використала ракети С-300

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

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За попередньою інформацією чотирма ракетами С-300 уражено технічні будівлі одного з об’єктів інфраструктури на околицях міста.

Ймовірно вогонь здійснено з боку Василівки.

Внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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