12.09.2022 06:13
Главная » Україна » Інциденти
09:49 12 Сентября 2022 136 Комментарии
Ракетний обстріл Запоріжжя: росіяни вдарили чотирма ракетами С-300
Вночі 12 вересня, близько 00:40, ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю.
Росія використала ракети С-300
Про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
За попередньою інформацією чотирма ракетами С-300 уражено технічні будівлі одного з об’єктів інфраструктури на околицях міста.
Ймовірно вогонь здійснено з боку Василівки.
Внаслідок обстрілу постраждалих немає.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
Loading...
Новости по теме
ТОРВночі росіяни вдарили по Харкову і Запоріжжю
ТОРЗСУ нанесли потужний удар по скупченню ворога під Гуляйполем
08.09.2022 07:43
ТОР