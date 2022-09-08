Російська влада готується до оборони Криму та загальної мобілізації на півострові

Окупаційна влада Криму направляє підприємствам попередження про те, що виїзд із півострова буде закритий для всіх військовозобов’язаних.

Про це повідомило видання GuildHall.

У документі, призначеному транспортній компанії «ТРАНСКАРГО» від військового комісаріату, йдеться про організацію призову з мобілізації, нові правила переходу через Керченський міст та обмеження виїзду.

Все це викликане пояснюється «високим рівнем терористичної небезпеки».

Вже з 19 вересня виїзд із Криму буде можливим лише за наявності письмового дозволу військкома.

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