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12:58 12 Сентября 2022 232 Комментарии
Російська влада готується до оборони Криму та загальної мобілізації на півострові
Окупаційна влада Криму направляє підприємствам попередження про те, що виїзд із півострова буде закритий для всіх військовозобов’язаних.
Про це повідомило видання GuildHall.
У документі, призначеному транспортній компанії «ТРАНСКАРГО» від військового комісаріату, йдеться про організацію призову з мобілізації, нові правила переходу через Керченський міст та обмеження виїзду.
Все це викликане пояснюється «високим рівнем терористичної небезпеки».
Вже з 19 вересня виїзд із Криму буде можливим лише за наявності письмового дозволу військкома.
Тэги: крым, Крим
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