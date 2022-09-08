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12:58 12 Сентября 2022 Просмотров 232   КомментариевКомментарии

Російська влада готується до оборони Криму та загальної мобілізації на півострові

Окупаційна влада Криму направляє підприємствам попередження про те, що виїзд із півострова буде закритий для всіх військовозобов’язаних.

Про це повідомило видання GuildHall.

У документі, призначеному транспортній компанії «ТРАНСКАРГО» від військового комісаріату, йдеться про організацію призову з мобілізації, нові правила переходу через Керченський міст та обмеження виїзду.

Все це викликане пояснюється «високим рівнем терористичної небезпеки».

Вже з 19 вересня виїзд із Криму буде можливим лише за наявності письмового дозволу військкома.

Попередження про мобілізацію і нові правила перетину Керченьского мосту

Попередження про мобілізацію і нові правила перетину Керченьского мосту

Тэги: крым, Крим
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