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15:49 12 Сентября 2022 Просмотров 1180   КомментариевКомментарии

Під російським Ростовом пролунав потужний вибух: його чули у кількох містах

Дуже гучний вибух близько 15:15 чули мешканці одразу кількох міст півдня Росії.

Під Ростовом прогримів потужний вібух

Про це повідомляють ростовські Telegram-канали та місцеві ЗМІ.

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У багатьох спрацювала сигналізація в авто, звук було чути навіть у центрі.

Кажуть, що “бавовна” сталася в районі Янтарного – Ольгинки.

Телеграм-канал «Чё по Ростову» наводить версію ростовчан, які говорять про можливу роботу ППО над містом в районі Воєнведа, де розташований аеродром.

«Затремтіли шибки, спрацювали автосигналізації. Звук чули на Ростовському морі, Сельмаші, Вавилові, Західному, Горизонті — у всіх частинах міста одномоментно», – повідомляють очевидці в соцмережах.

Щонайменше гучний вибух було чутно:

  • у Ростові: центр, Західний, Суворовський та інші райони міста;

  • в Азові;

  • у Таганрозі;

  • у Новошахтинську;

  • у Шахтах;

  • у Новочеркаськ;

  • в Аксаї;

  • в Єйську.

Офіційної інформації наразі немає.

Тэги: Россия, Росія
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