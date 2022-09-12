Під російським Ростовом пролунав потужний вибух: його чули у кількох містах
Дуже гучний вибух близько 15:15 чули мешканці одразу кількох міст півдня Росії.
Про це повідомляють ростовські Telegram-канали та місцеві ЗМІ.
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У багатьох спрацювала сигналізація в авто, звук було чути навіть у центрі.
Кажуть, що “бавовна” сталася в районі Янтарного – Ольгинки.
Телеграм-канал «Чё по Ростову» наводить версію ростовчан, які говорять про можливу роботу ППО над містом в районі Воєнведа, де розташований аеродром.
«Затремтіли шибки, спрацювали автосигналізації. Звук чули на Ростовському морі, Сельмаші, Вавилові, Західному, Горизонті — у всіх частинах міста одномоментно», – повідомляють очевидці в соцмережах.
Щонайменше гучний вибух було чутно:
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у Ростові: центр, Західний, Суворовський та інші райони міста;
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в Азові;
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у Таганрозі;
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у Новошахтинську;
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у Шахтах;
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у Новочеркаськ;
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в Аксаї;
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в Єйську.
Офіційної інформації наразі немає.