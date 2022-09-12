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19:49 12 Сентября 2022 Просмотров 211   КомментариевКомментарии

Росія призупинила відправку військ в Україну

Російське військове командування призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на війну в Україну.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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«Поточна ситуація на театрі бойових дій і недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах», – сказано в повідомленні.

В Генштабі кажуть, що на ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих військових РФ, при цьому не враховуються втрати приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій.

Також ситуація з відправкою погіршується через загальне ставлення в Росії до власних поранених.

У російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не надають час на реабілітацію, щоб швидше повернути військовослужбовців у зону бойових дій.

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