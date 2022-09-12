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20:28 12 Сентября 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

У Держдумі РФ заговорили про необхідність повної мобілізації

Член комітету Держдуми з безпеки Михайло Шеремет запропонував запровадити повну мобілізацію у Росії.

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Свою думку він озвучив у розмові з URA.RU.

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За його словами, «без повної мобілізації, переведення на військові рейки, зокрема й економіки, ми належних результатів не досягнемо».

Шеремет упевнений, що сьогоднішнє російське суспільство потребує консолідації та цілеспрямованості у перемозі.

Раніше сенатор Андрій Клімов заявляв, що у мобілізації в Росії немає потреби. Голова комісії Радфеду із захисту державного суверенітету РФ підтримав своєю заявою президента РФ Володимира Путіна, який відмовився обговорювати цю тему на Східному економічному форумі.

Тэги: Россия, Росія
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