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Главная » Україна » Інциденти
05:55 13 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У Херсоні підірвали колаборантку-”ректорку” держуніверситету

У Херсоні у квартирі колаборантнтки і «ректорки» захопленого окупантами Херсонського держуніверситету Тетяни Томіліної спрацював вибуховий пристрій.

Тетяну Томіліну підірвали

Про це повідомило місцеве видання МОСТ з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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В результаті вибуху Томіліна важко поранена, а її охоронець загинув.

Згодом російське агентство РИА Новости підтвердило інформацію про вибух у під’їзді Томіліної.У повідомленні зазначено, що вона легко поранена, а в результаті вибуху загинув чоловік.

До початку вторгнення Томіліна обіймала посаду голови академічного ліцею імені Мішукова при Херсонському держуніверситеті. Після 2015 року неодноразово була помічена на поширенні російських фейків, у тому числі і про «американські біолабораторії».

Після початку окупації міста з іншою колаборанткою Тетяною Кузьмич і у супроводі російських військових штурмувала будівлю ХДУ та взяли там у заручники проректора вишу. Після цього росіяни призначили її «ректором» університету.

Тэги: херсон
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