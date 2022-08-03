На кордоні Вірменії та Азербайджану загострилися бойові дії: Пашинян запросив допомогу у Росії

На кордоні Вірменії та Азербайджану знов загострилися бойові дії, є загиблі. Вірменія звернулась за допомогою до Росії.

На кордоні Азербайджану і Вірменії було неспокійно



Міноборони Азербайджану заявило, що у ніч на 12 вересня підрозділи збройних сил Вірменії здійснили масштабні диверсії на напрямках Дашкасан, Кельбаджар і Лачин азербайджано-вірменського державного кордону.

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“Диверсійні групи збройних сил Вірменії мінували райони та шляхи постачання між позиціями підрозділів азербайджанської армії на різних напрямках, використовуючи гірський рельєф місцевості та наявні ущелини в темний час доби”, – сказано в повідомленні.

Також там додали, що деякі позиції, укриття та опорні пункти азербайджанської армії на території Дашкасанського, Кельбаджарського та Лачинського районів були обстріляні з різних видів зброї підрозділами збройних сил Вірменії, розташованими в напрямку населених пунктів Басаркечер, Істісу, Гаракільса та Горус. Як наслідок – втрати серед особового складу, пошкодження військової інфраструктури

За інформацією newsarmenia.am з посиланням на прессекретаря вірменського оборонного відомства Арама Торосяна, підрозділи ЗС Азербайджану 13 вересня о 00:05 розпочали інтенсивний обстріл вірменських позицій з артилерії та великокаліберних знарядь у напрямку Горіса, Сотка та Джермука.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вночі 13 вересня скликав засідання Ради безпеки з приводу загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном.

«Ухвалене рішення про офіційне звернення до Російської Федерації та до Організації Договору про колективну безпеку, а також до Ради Безпеки ООН з метою реалізації положень Договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу щодо агресії проти суверенної території Республіки Вірменія», – йдеться в повідомленні на сайті Пашиняна.

Тэги: Армения, Азербайджан, Вірменія