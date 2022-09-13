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Главная » Україна » Інциденти
18:52 13 Сентября 2022 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

Окупанти тікають від ЗСУ на віджатих у цивільних легковиках, повних награбованого майна

Російські окупаційні війська продовжують мародерство, відбираючи у місцевого населення не тільки майно, а й автомобілі.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Так, на ділянці траси Старобільськ – Луганськ, у напрямку на Луганськ, відзначено близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом – російські військові.

Схожа тенденція спостерігається у населених пунктах тимчасово захоплених територій на півдні України.

У місті Пологи Запорізької області російські окупанти виламують ворота приватних гаражів, забирають у місцевих жителів приватні автомобілі.

У Новій Каховці Херсонської області загарбники масово почали вивозити меблі та побутову техніку з тимчасово залишених осель.

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