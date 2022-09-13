Окупанти тікають від ЗСУ на віджатих у цивільних легковиках, повних награбованого майна
Російські окупаційні війська продовжують мародерство, відбираючи у місцевого населення не тільки майно, а й автомобілі.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Так, на ділянці траси Старобільськ – Луганськ, у напрямку на Луганськ, відзначено близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом – російські військові.
Схожа тенденція спостерігається у населених пунктах тимчасово захоплених територій на півдні України.
У місті Пологи Запорізької області російські окупанти виламують ворота приватних гаражів, забирають у місцевих жителів приватні автомобілі.
У Новій Каховці Херсонської області загарбники масово почали вивозити меблі та побутову техніку з тимчасово залишених осель.