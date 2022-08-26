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Главная » Світ » Політика
08:04 14 Сентября 2022 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

Це буде довгий шлях: Байден прокоментував успішний контрнаступ ЗСУ

Президент США Джо Байден вважає, що поки важко сказати, наскільки переломним є розвиток подій в Україні, однак однозначно вважає прогресом успішний контрнаступ ЗСУ.

Байден висловився щодо контрнаступу ЗСУ

Свою думку він озвучив під час відвідин штату Делавер, повідомляє пресслужба Білого дому.

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На прохання сказати, чи вважає він нинішній момент у війні в Україні переломним, американський президент зауважив: «На це питання зараз немає відповіді. Важко сказати».

Втім, за його словами, українці досягли значного прогресу.

«Але я думаю, що це буде довгий шлях», — додав Байден.

Тэги: Джо Байден
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