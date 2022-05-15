На кордоні Киргизстану та Таджикистану сталася стрілянина: подробиці інциденту

На кордоні Киргизстану та Таджикистану сталася перестрілка між прикордонниками обох країн, є жертви та постраждалі.

Минулого разу збройний конфлікт на кордоні між державами стався на початку літа



Про це повідомили у прес-службі прикордонної служби ДКНБ КР.

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Конфлікт вдалося залагодити під час телефонних переговорів сторін.

За інформацією киргизьких ЗМІ, у Булак-Баші Баткенської області прикордонне вбрання Киргизстану зустріло таджицьких прикордонників, які зайняли бойові позиції на неописаній ділянці держкордону і нібито порушили раніше досягнуті домовленості.

«Ігноруючи законні вимоги киргизької сторони покинути територію, таджицькі прикордонники відкрили вогонь. У відповідь прикордонники ПС ДКНБ Киргизстану також застосували зброю. Почалася перестрілка між прикордонними загонами, в ході якої таджицька сторона застосувала міномети», – сказано в повідомленні киргизьких прикордонників.

Пізніше прикордонні представники двох країн зустрілися на місці інциденту.

Таджицькі ЗМІ підтвердили, що між прикордонниками Таджикистану та Киргизстану сталася стрілянина на території неописаної ділянки.

За їхньою інформацією, приблизно о 07:15 у прикордонній місцевості Кех, джамоата Ворух прикордонниками та військовослужбовцями Киргизстану «без будь-яких підстав було відкрито вогонь у бік наряду таджицьких прикордонників, які несуть службу в цій місцевості».

Як повідомив прес-секретар адміністрації Ісфари Зубайдулло Шомадов, таджицькими військовими був відкритий вогонь у відповідь.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту одного таджицького прикордонника вбито, двох поранено.

Тэги: Таджикистан, Киргизстан