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Главная » Україна » Экономіка
10:24 14 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

За час вiйни нардепам виплатили 14 млн гривень на оренду житла

Загальна сума, яку витратили з держбюджету на компенсації народним депутатам за оренду житла, з початку війни склала 14 млн гривень.

Найбільше витратили на жило депутатів ВР у квітні

Про це повідомили Українські новини з посиланням на дані на сайті Ради.

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У січні-березні на оренду квартир нардепами витратили 2,5 млн гривень, виплатою компенсацій скористувалися 126 парламентарів.

4,7 млн гривень витратили на 121 депутата у квітні, 1 млн гривень – на 36 депутатів у травні.

Влітку витрати знову зросли – 2,4 млн гривень за червень (на 73 нардепів) і 3,4 млн гривень за липень (111 депутатів).

Остання виплата була за серпень. 107 депутатів Ради отримали компенсацію з держбюджету за оренду житла на 2,5 млн гривень.

Тэги: Верховная Рада, Верховна Рада
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