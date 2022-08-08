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10:24 14 Сентября 2022 0 Комментарии
За час вiйни нардепам виплатили 14 млн гривень на оренду житла
Загальна сума, яку витратили з держбюджету на компенсації народним депутатам за оренду житла, з початку війни склала 14 млн гривень.
Найбільше витратили на жило депутатів ВР у квітні
Про це повідомили Українські новини з посиланням на дані на сайті Ради.
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У січні-березні на оренду квартир нардепами витратили 2,5 млн гривень, виплатою компенсацій скористувалися 126 парламентарів.
4,7 млн гривень витратили на 121 депутата у квітні, 1 млн гривень – на 36 депутатів у травні.
Влітку витрати знову зросли – 2,4 млн гривень за червень (на 73 нардепів) і 3,4 млн гривень за липень (111 депутатів).
Остання виплата була за серпень. 107 депутатів Ради отримали компенсацію з держбюджету за оренду житла на 2,5 млн гривень.
Тэги: Верховная Рада, Верховна Рада
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