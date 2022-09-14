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13:32 14 Сентября 2022 701 Комментарии
Російські прикордонники під Бєлгородом кинули пости та відступили від кордону
Білгородські паблики повідомили, що російські прикордонники покинули прикордонний пункт Веригівка та відступили.
Раніше так звані військкори повідомляли про нібито зіткнення ЗС РФ та ЗСУ у Білгородській області.
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Пізніше у місцевих Telegram-каналах з’явилися повідомлення, що прикордонники нібито перебувають під вогнем артилерії.
І вже після цього з’явилася інформація про їхній відступ.
Офіційного підтвердження чи коментарів щодо цих повідомлень немає, перевірити ступінь їхньої достовірності поки що неможливо.
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