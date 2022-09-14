Російські прикордонники під Бєлгородом кинули пости та відступили від кордону

Білгородські паблики повідомили, що російські прикордонники покинули прикордонний пункт Веригівка та відступили.

Раніше так звані військкори повідомляли про нібито зіткнення ЗС РФ та ЗСУ у Білгородській області.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Пізніше у місцевих Telegram-каналах з’явилися повідомлення, що прикордонники нібито перебувають під вогнем артилерії.

І вже після цього з’явилася інформація про їхній відступ.

Офіційного підтвердження чи коментарів щодо цих повідомлень немає, перевірити ступінь їхньої достовірності поки що неможливо.