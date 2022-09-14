У Росії повідомили про обстріл села під Бєлгородом: на відео потрапили ящики з боєприпасами

Територію села Червоний Хутір Білгородської області обстріляли нібито з боку України.

Російське село хтось обстріляв



Про це повідомив губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.

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За його словами, місцевих мешканців вивозять на безпечну відстань.

«Є руйнування. Голова Білгородського району вивозить мешканців на безпечну відстань», – зазначив губернатор.

Також повідомляється, що внаслідок удару по Червоному Хутору є попадання у житловий будинку. При цьому люди не постраждали.

У мережі з’явилось відео наслідків обстрілу. Користувачі звернули увагу, що у кадр потрапили предмети, дуже схожі на ящики з боєприпасами, які стоять поряд із “постраждалим” мирним будинком.

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Тэги: Росія, Бєлгород