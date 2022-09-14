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14:47 14 Сентября 2022 167 Комментарии
У Росії повідомили про обстріл села під Бєлгородом: на відео потрапили ящики з боєприпасами
Територію села Червоний Хутір Білгородської області обстріляли нібито з боку України.
Російське село хтось обстріляв
Про це повідомив губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.
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За його словами, місцевих мешканців вивозять на безпечну відстань.
«Є руйнування. Голова Білгородського району вивозить мешканців на безпечну відстань», – зазначив губернатор.
Також повідомляється, що внаслідок удару по Червоному Хутору є попадання у житловий будинку. При цьому люди не постраждали.
У мережі з’явилось відео наслідків обстрілу. Користувачі звернули увагу, що у кадр потрапили предмети, дуже схожі на ящики з боєприпасами, які стоять поряд із “постраждалим” мирним будинком.
Тэги: Росія, Бєлгород
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