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14:47 14 Сентября 2022 Просмотров 167   КомментариевКомментарии

У Росії повідомили про обстріл села під Бєлгородом: на відео потрапили ящики з боєприпасами

Територію села Червоний Хутір Білгородської області обстріляли нібито з боку України.

Російське село хтось обстріляв

Про це повідомив губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.

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За його словами, місцевих мешканців вивозять на безпечну відстань.

«Є руйнування. Голова Білгородського району вивозить мешканців на безпечну відстань», – зазначив губернатор.

Також повідомляється, що внаслідок удару по Червоному Хутору є попадання у житловий будинку. При цьому люди не постраждали.

У мережі з’явилось відео наслідків обстрілу. Користувачі звернули увагу, що у кадр потрапили предмети, дуже схожі на ящики з боєприпасами, які стоять поряд із “постраждалим” мирним будинком.

На відео помітили ящики з боєприпасами

На відео помітили ящики з боєприпасами

Тэги: Росія, Бєлгород
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