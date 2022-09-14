Ракетний удар по Кривому Рогу: всі подробиці

За попередньою інформацією, росіяни випустили по Кривому Рогу вісім крилатих ракет, ціливши в гідротехнічні споруди.

Як повідомило Оперативне командування “Каховка”, росіяни запустили по Кривому Рогу три крилаті ракети Х-101 з бомбардувальника Ту-95.

Є влучання на західних околицях міста.

Удар по місту підтвердив керівник військової адміністрації Олександр Вілкул.

Ракети влучили у західні околиці міста, втрати та руйнування наразі уточнюють.

Місцеві пабліки повідомляють, що ймовірно, ракети пошкодили насосну станцію. В місцевих магазинах люди масово скуповують воду, оскільки з кранів майже не тече.

У деяких районах міста взагалі зникла вода та зв’язок.

В річці Інгулець почав підніматися рівень води.

За словами заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, в Кривий Ріг сьогодні прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет.

“Сьогодні російські війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. Мета очевидна – спроба створити надзвичайну ситуацію”, - зазначив він.