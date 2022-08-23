Данілов розповів про втрати ЗСУ і окупантів при звільненні Харківщини
Під час контрнаступу на Харківщині російські війська понесли значно більші втрати, ніж ЗСУ.
Про це розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі 24 каналу.
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«Я можу сказати: цифри втрат противника по відношенню до наших втрат – саме за цей період – складають 1 до 9 або 1 до 10. На одного нашого загиблого, на жаль, воїна, приходиться 9-10 загиблих рашистів, які вдерлися на нашу землю», – пояснив він.
При цьому Данілов додав, що це «дуже цікавий показник», тому що ЗСУ ламають стереотипи у військовій справі, адже, за законами війни, зазвичай більші втрати є під час наступу.
«Ми ламаємо стереотипи не тільки у військовій справі, ми ламаємо багато стереотипів на сьогоднішній день і для представників країн НАТО, і для наших партнерів. Вони приємно здивовані якістю роботи наших військових, наших цивільних та всього нашого суспільства у боротьбі за незалежність і свободу», – сказав секретар РНБО.