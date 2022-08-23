Данілов розповів про втрати ЗСУ і окупантів при звільненні Харківщини

Під час контрнаступу на Харківщині російські війська понесли значно більші втрати, ніж ЗСУ.

Данілов розповів про те, як ЗСУ ламають стереотипи



Про це розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі 24 каналу.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Я можу сказати: цифри втрат противника по відношенню до наших втрат – саме за цей період – складають 1 до 9 або 1 до 10. На одного нашого загиблого, на жаль, воїна, приходиться 9-10 загиблих рашистів, які вдерлися на нашу землю», – пояснив він.

При цьому Данілов додав, що це «дуже цікавий показник», тому що ЗСУ ламають стереотипи у військовій справі, адже, за законами війни, зазвичай більші втрати є під час наступу.

«Ми ламаємо стереотипи не тільки у військовій справі, ми ламаємо багато стереотипів на сьогоднішній день і для представників країн НАТО, і для наших партнерів. Вони приємно здивовані якістю роботи наших військових, наших цивільних та всього нашого суспільства у боротьбі за незалежність і свободу», – сказав секретар РНБО.

Тэги: Алексей Данилов, Олексій Данілов