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17:20 15 Сентября 2022 Просмотров 134   КомментариевКомментарии

У Кривому Розі знову ракетний удар у районі гідротехнічних споруд

У Кривому Розі після 17:00 пролунало два потужні вибухи, зафіксовано прильоти біля гідротехнічних споруд.

В місті зафіксовано два прильоти

Про це повідомив голова міської ВА Олександр Вілкул.

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“Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтеся в укриттях.

Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі. Знову два прольоти у районі гідротехнічних споруд”, – написав він у Telegram.

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