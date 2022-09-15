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17:20 15 Сентября 2022 134 Комментарии
У Кривому Розі знову ракетний удар у районі гідротехнічних споруд
У Кривому Розі після 17:00 пролунало два потужні вибухи, зафіксовано прильоти біля гідротехнічних споруд.
В місті зафіксовано два прильоти
Про це повідомив голова міської ВА Олександр Вілкул.
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“Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтеся в укриттях.
Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі. Знову два прольоти у районі гідротехнічних споруд”, – написав він у Telegram.
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