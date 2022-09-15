У Кривому Розі знову ракетний удар у районі гідротехнічних споруд

У Кривому Розі після 17:00 пролунало два потужні вибухи, зафіксовано прильоти біля гідротехнічних споруд.

В місті зафіксовано два прильоти



Про це повідомив голова міської ВА Олександр Вілкул.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

“Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтеся в укриттях.

Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі. Знову два прольоти у районі гідротехнічних споруд”, – написав він у Telegram.