Винуватець ДТП із Зеленським був під дією «стимуляторів», – Подоляк

Водій автомобіля, який нібито протаранив машину президента Володимира Зеленського, напевно, перебував під дією «стимуляторів».

Про це 24 каналу повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, це була звичайна ДТП.

“Це була глибока ніч. Людина, яка була за кермом, мала певні «проблеми зі здоров’ям». Ну, ви розумієте – там певні «стимулятори» були”, – розповів Подоляк.

Про які саме «стримулятори» йшлося, радник голови ОП не уточнив.

Водночас він зазначив, що зараз триває слідство. Усі попередні результати очікуються в найближчі години або дні.

«З погляду на здоров’я президента – жодних загроз не існує. Все нормально. Є лише певна матеріальна шкода», – запевнив Подоляк.