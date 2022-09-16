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09:27 16 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Названо дві критичні кадрові проблеми в російській армії

Двома найбільш критичними проблемами військового комплектування армії РФ, ймовірно, є бойова піхота та молодші командири.

Росіянам не вистачає штурмової піхоти і молодших офіцерів

Про це повідомили у Міноборони Великобританії.

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Про напрямки кадрового голоду російської армії свідчить прискорення підготовки офіцерських курсантів та вербування до ПВК Вагнера добровольців до штурмових загонів.

Пов’язана з Кремлем російська приватна військова компанія Wagner Group проводить кампанію з вербування російських засуджених для служби в Україні принаймні з липня. Ув’язненим пропонується пом’якшення покарання, і навіть фінансові стимули.

На нещодавно опублікованому відео власник компанії Вагнера Євген Пригожин закликає ув’язнених вступити до лав ЧВК. У ролику Пригожин наголошує, що шукає лише «бійців для штурмових підрозділів».

Водночас російські військові академії скорочують навчальні курси та переносять терміни випуску курсантів. На думку британської розвідки, випускників – молодших офіцерів – можуть розгорнути для підтримки операції в Україні.

Тэги: Россия, Росія
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