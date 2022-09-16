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Главная » Світ » Політика
10:58 16 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Росія виводить останні боєздатні підрозділи із Сирії для відправки в Україну

Росія забирає останні боєздатні підрозділи, які дислокуються в Сирії, щоб перекинути їх на війну в Україні.

Росія виводить останні військові сили з Сирії

Про це повідомило Reuters.

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Щоб не підставити свого партнера Башара Асада, Росія ініціювала переговори з Туреччиною і попросила Анкару нормалізувати відносини з Асадом, який нині тримає під контролем дві третини країни.

Факт переговорів підтвердили джерела у Туреччині.

Повідомляється, що голова розвідки Туреччини провів кілька зустрічей зі своїм колегою із Сирії у Дамаску за останні кілька тижнів.

Анкара наполягає на тому, щоб «дірки», що залишилися після відходу Росії, не займали проіранські сили.

Виведення підрозділів, які на 2018 рік налічували близько 60 тисяч осіб, стартувало ще у травні. Росія тоді масово залишала авіабази, які перейшли зрештою до рук КВІР або «Хезболли».

Тэги: Россия, Сирия, Росія, Сирія
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