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16:53 16 Сентября 2022 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Тюрма за російську паспортизацію: Кабмін погодив законопроєкт

Кабінет міністрів на нараді 16 вересня погодили законопроєкт про кримінальну відповідальність за примусову російську паспортизацію.

Законопроєкт направлено проти тих, хто прямо чи опосередковано сприяє російській паспортизації

Про це повідомила віце-прем’єр Ірина Верещук.

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Вона зазначила, що міжнародне право не містить адекватних норм для протидії незаконній російській паспортизації на території України.

Тому буде реакція шляхом посилення кримінального законодавства.

За словами Верещук, суть законопроєту полягає у наступоному:

1. Якщо держслужбовець отримав ворожий паспорт, то отримає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

2. За пропаганду ворожого громадянства передбачається позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

3. Примушування громадян України до отримання російського паспорта тягне позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

4. Від 8 до 12 років позбавлення волі передбачено за створення умов, за яких неотримання російського паспорта буде понижувати громадянина України в правах або іншим чином ставити в невигідне становище.

Віцепрем’єрка підкреслила, що нововведення направлені проти держслужбовців з ворожими паспортами та проти тих, хто прямо чи опосередковано сприяє російській паспортизації.

Інших осіб цей законопроєкт не стосується.

“Норми нового законопроєкту направлені насамперед на покарання організаторів ворожої паспортизації та їх поплічників. В тому числі, покаранню підлягають російські громадяни, які займались незаконною паспортизацією на території України”, – наголосила Верещук.

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