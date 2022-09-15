Путін заявив, що хоче переговорів з Україною та завершення війни
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія зробить нібито все, щоб конфлікт в Україні припинився якнайшвидше, але Київ відмовляється від переговорів.
Як повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС, свою позицію Путін озвучив на зустрічі із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, яка відбулася на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС).
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«Я знаю вашу позицію щодо конфлікту в Україні, ваші стурбованості, які ви постійно висловлюєте… Ми зробимо все для того, щоб це все припинилося якнайшвидше», – сказав Путін.
При цьому він зазначив, що «противна сторона, керівництво України заявило про відмову від переговорного процесу», «заявило про те, що хоче досягти своїх цілей військовим шляхом».