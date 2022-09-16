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16:51 17 Сентября 2022 4 Комментарии
Під Мелітополем пролунало більше десяти вибухів
Близько 15:30 мешканці окупованого Мелітополя почули гучні вибухи.
Під Мелітополем пролунало більше десятка вибухів
Як повідомив мер Іван Федоров, 5 вибухів пролунали в селищі Богатир в районі Молочного лиману, куди окупанти передислокували частину своєї військової техніки і особового складу.
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“Зранку Радивонівка, тепер Богатир – вже вдруге за день в південно-західному напрямку військових баз рашистів. Тож збираємо інформацію про втрати ворога”, – написав Федоров в Telegram.
За повідомленням місцевого Telegram-каналу Гнила черешня, згодом пролунало ще 6 вибухів. Загалом їх 11.
Тэги: мелитополь, Мелітополь
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