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Главная » Україна » Інциденти
16:51 17 Сентября 2022 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

Під Мелітополем пролунало більше десяти вибухів

Близько 15:30 мешканці окупованого Мелітополя почули гучні вибухи.

Під Мелітополем пролунало більше десятка вибухів

Як повідомив мер Іван Федоров, 5 вибухів пролунали в селищі Богатир в районі Молочного лиману, куди окупанти передислокували частину своєї військової техніки і особового складу.

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“Зранку Радивонівка, тепер Богатир – вже вдруге за день в південно-західному напрямку військових баз рашистів. Тож збираємо інформацію про втрати ворога”, – написав Федоров в Telegram.

Вибухи під Мелітополем пролунали в декількох місцях

Вибухи під Мелітополем пролунали в декількох місцях

За повідомленням місцевого Telegram-каналу Гнила черешня, згодом пролунало ще 6 вибухів. Загалом їх 11.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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