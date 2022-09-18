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06:57 19 Сентября 2022 Просмотров 215   КомментариевКомментарии

Росіяни потужно обстріляли ракетами Запоріжжя

Росіяни завдали потужного удару по Запоріжжю вночі біля 01:50, а потім ще зранку близько 05:10.

Деякі мешканці Запоріжжя спостерігали заграву після прильотів

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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За словами глави Запорізької ОВА Олександра Старуха, вночі зафіксовано вісім прильотів по об’єктах інфраструктури.

«Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру. Наразі відомо про вісім прильотів. Попередньо, знову мішенню стали об’єкти інфраструктури”, – написав він в Telegram.

Інформація щодо постраждалих з’ясовується.

Місцеві мешканці повідомили, що в деяких районах міста зникла електрика.

За попередньою інформацією, ворог завдав удару системами С-300 із Токмацького району.

Офіційної інформації щодо ударів зранку поки немає.

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