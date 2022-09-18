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Главная » Світ » Суспільство
07:12 19 Сентября 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Російську армію поповнили 400 зеків з Тамбову

У зв’язку з суттєвою нестачею як людських, так і матеріальних ресурсів, російські окупанти продовжують вдаватись до нестандартних способів їх поповнення.

В Росії масово збирають на війну зеків

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Так, на посилення воюючих в Україні підрозділів, з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини.

Крім того, у Краснодарському краї громадські організації “воїнів-афганців“ отримали завдання щодо збору від місцевого населення грошей для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону.

Тэги: Россия, Росія
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