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07:12 19 Сентября 2022 16 Комментарии
Російську армію поповнили 400 зеків з Тамбову
У зв’язку з суттєвою нестачею як людських, так і матеріальних ресурсів, російські окупанти продовжують вдаватись до нестандартних способів їх поповнення.
В Росії масово збирають на війну зеків
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Так, на посилення воюючих в Україні підрозділів, з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини.
Крім того, у Краснодарському краї громадські організації “воїнів-афганців“ отримали завдання щодо збору від місцевого населення грошей для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону.
Тэги: Россия, Росія
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