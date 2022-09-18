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Главная » Україна » Суспільство
07:53 19 Сентября 2022 Просмотров 99   КомментариевКомментарии

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині просувається: окупанти намагаються організовано відступати

Український контрнаступ у Херсонській області прогресує, і російські війська намагаються сповільнити його та відступити на більш захищені позиції, а не зупинити його чи повернути назад.

ЗСУ продовжують просуватися на Херсонщині

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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За їхньою інформацією, росіяни намагаються провести більш контрольоване виведення своїх військ у західній частині Херсонської області, щоб уникнути хаотичної втечі, яка сталася на Харківщині на початку цього місяця.

Українські атаки, що продовжуються, на російські наземні лінії зв’язку через річку Дніпро на заході Херсонщини, мабуть, все більше впливають на російські поставки на правому березі — нещодавні повідомлення вказують на брак продовольства і води в окупованому Херсоні і, принаймні, тимчасове ослаблення вогню російської артилерії.

Також в ISW зазначили, що неякісні проксі-підрозділи впали на деяких ділянках російської лінії фронту, дозволивши ЗСУ просунутися.

На думку експертів війни, українські сили, ймовірно, повернуть собі багато чого, якщо не весь захід Херсонської області найближчими тижнями, якщо продовжать завдавати ударів по російським лініям зв’язку.

Водночас зазначено, що успіхи ЗСУ можуть залишатися повільними, якщо російські війська зможуть зберегти свою узгодженість, але можуть значно прискоритися, якщо російські війська почнуть руйнуватися.

Тэги: херсон
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