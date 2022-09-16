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08:18 19 Сентября 2022 0 Комментарии
ЗСУ вдарили по базі окупантів у Кадіївці на Луганщині
У підконтрольній “ЛНР” Кадіївці (Стаханові) Луганської області близько 00:30 пролунали вибухи біля місцевого будинку культури, де розташовувалися окупанти.
ЗСУ вдарили по окупантам у Кадіївці
Про це повідомили місцеві жителі у пабликах та чатах.
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Кажуть, що було чотири прильоти за місцем розташування російських військ.
У будівлі будинку культури сильна пожежа.
За попередньою інформацією з російських пабліків, удар був здійснений ракетами Himers.
Офіційного підтвердження удару від Генштабу ЗСУ наразі немає.
Тэги: Луганск, Луганськ
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