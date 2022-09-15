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Главная » Україна » Экономіка
10:31 19 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

McDonald’s офіційно назвав дату відкриття в Україні: де запрацюють ресторани

McDonald’s поновить роботу в Україні 20 вересня, першими відкриються три заклади у Києві.

McDonald's спочатку відкриє три заклади в Києві

Про це повідомив Obozrevatel з посиланням на офіційну заяву компанії.

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Спочатку ресторани працюватимуть лише на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються на початку жовтня.

Доставка першою запрацює у трьох ресторанах Києва за такими адресами:

  • проспект Бажана, 3в (м. «Харківська»);

  • вул. Гришка, 7 (м. «Позняки»);

  • проспект Гагаріна, 2а (Дарниця).

Приблизно за тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві. Далі протягом 2 місяців поетапно відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни.

«Спочатку отримати замовлення можна буде лише через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald’s з доставки компанія Glovo. На початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів і можна скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами. В інших містах також запуск закладів розпочнеться з доставки, а потім гості зможуть самостійно відвідати ресторани», – повідомили в компанії.

В умовах воєнного стану компанія впроваджує розширені процедури та протоколи заради безпеки працівників та клієнтів:

  • ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 (або згідно з графіком роботи ТРЦ, якщо заклад знаходиться всередині);

  • заклади закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття. При цьому команда оперативно видаватиме вже оплачені замовлення, доки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.

Тэги: взятки, McDonald"s, Київ
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