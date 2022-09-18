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Главная » Україна » Політика
13:36 19 Сентября 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Зеленський провів засідання Ставки: що там було

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де зокрема розглянули план дій Cил оборони щодо подальшої деокупації країни.

Зеленський вчергове скликав Ставку

Про це повідомили в Офісу президента.

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Там зазначили, що на засіданні заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на передовій та детально розглянули план дій сил оборони щодо подальшої деокупації українських територій.

Окрім того, «були розглянуті питання забезпечення безпеки на державному кордоні України».

«Під особливим контролем Ставки Верховного Головнокомандувача залишається питання матеріально-технічного забезпечення української армії, зокрема постачання необхідного озброєння та боєприпасів», – сказано в повідомленні.

Окремо учасники, як зазначається, зупинилися на підготовці Сил оборони до зимового періоду.

«У цьому контексті було розглянуто питання забезпечення військовослужбовців комплектами зимової форми, взуттям, засобами обігріву», – зазначили в ОП.

Тэги: Владимир Зеленский, Володимир Зеленський
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