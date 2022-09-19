Сальдо нібито повернувся до “керівництва” Херсонщиною

Призначений окупантами гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо нібито повернувся до виконання своїх обов’язків.

Сальдо нібито повернувся до Херсону



Про це сказано на Telegram-каналі Сальдо від третій особі.

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“З 19 вересня 2022 року Володимир Сальдо перебуває на своєму робочому місці та повернувся до виконання обов’язків “глави адміністрації Херсонської області”, – написано у повідомленні.

Також там наголосили від імені Сальдо, що “курс Херсонщини на входження до складу Російської Федерації залишається твердим та незмінним”.

Сальдо пообіцяв активізувати роботу центральних та місцевих “органів влади” на всіх напрямках. Йдеться як про налагодження роботи житлово-комунального господарства, так і боротьбу з “тероризмом та саботажем”.

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