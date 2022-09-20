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Главная » Україна » Інциденти
07:15 20 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЗСУ знищили багато окупантів і ворожої техніки під Новоайдаром і Сватовим

В районі населеного пункту Новоайдар Луганської області підтверджено успішне вогневе ураження району зосередження озброєння та військової техніки противника 18 вересня поточного року.

Виведено з ладу близько 50 одиниць військової техніки

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Тоді було ліквідовано та виведено з ладу близько 50 одиниць військової техніки та знищено боєприпаси.

Крім того, в районі населеного пункту Сватове підрозділи Сил оборони завдали ураження по району зосередження живої сили ворога. Відомо, що 70% особового складу, що знаходився на зазначеному об’єкті, загинуло.

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