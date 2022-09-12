Росія та Україна домовилися про обмін 200 полоненими, – Ердоган

Між Росією та Україною досягнуто домовленості про обмін 200 полоненими.

Ердогану здалося, що Путін хоче покінчити з війною



Як повідомило APA, про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, який перебуває з візитом у Нью-Йорку для участі у 77-й сесії ООН.

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Він зазначив, що цей крок є важливим досягненням.

«В Узбекистані я зустрівся з Путіним, і у нас із ним відбулися дуже великі дискусії. І мені здалося, що він готовий покінчити з війною якнайшвидше. Це було моє враження, бо те, як зараз точаться справи, досить проблематично. 200 заручників буде обмінено за згодою сторін. Я думаю, що буде зроблено значний крок уперед», – сказав Ердоган.

Крім того, він наголосив, що Туреччина має бажання організувати зустріч лідерів Росії та України.

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