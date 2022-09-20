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09:58 20 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У Казахстані масово затримують російські вантажівки із “паралельним імпортом”: у водіїв відбирають документи

Російські вантажівки із європейськими товарами за програмою т.зв. «паралельного імпорту» почали затримувати у Казахстані.

Деякі автопоїзди стоять просто на дорозі

Про це повідомило російське видання «Известия» з посиланням на Асоціацію міжнародних автомобільних перевізників (АСМАП).

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На території країни застрягло не менше восьми автопоїздів.

«Частина з них знаходиться на стоянках для порушників, щодня зберігання на яких коштує дорого. Інші — на митних терміналах», – розповів представник асоціації.

За його словами, деякі автопоїзди стоять просто на дорозі. При цьому усі документи у водіїв вилучили, через що вони нікуди не можуть виїхати.

У Мінтрансі заявили, що Астана запровадила необґрунтовані вимоги. В АСМАП закликали російських бізнесменів тимчасово утриматися від транзитного перевезення до вирішення ситуації.

Тэги: Россия, Казахстан, Росія
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