Рано вранці в Севастополі пролунали вибухи і почалась стрілянина
Вранці 20 вересня у центральній частині Севастополя було чути два вибухи і стрілянину з вогнепальної зброї.
Про це повідомило видання Крим.Реалії.
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Перший вибух пролунав о 04:51, він був віддалений, невиразний і не схожий на роботу системи протиповітряної оборони.
Другий – пролунав о 06:05, був більш гучним, чіткішим, проте було важко визначити, з якого напрямку йде звук, при цьому диму видно не було.
Близько 06:45 у Севастополі, за словами кореспондента видання, розпочалася хаотична стрілянина зі стрілецької зброї, приблизно з району Корабельної сторони або Інкермана і тривала близько однієї хвилини, проте “хлопків” цього разу чути не було.
Підконтрольна Росії влада Севастополя поки що не коментувала ці події.