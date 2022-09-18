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19:31 20 Сентября 2022 49 Комментарии
Макрон запросив телефонну розмову з Путіним, але Кремль йому відмовив
Президент Франції Еммануель Макрон запросив телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним.
Путін відмовився розмовляти з Макроном
Про це повідомили французькі ЗМІ.
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Очевидно, ця ініціатива була пов’язана з оголошенням гауляйтерів окупованих територій про проведення референдумів щодо приєднання захоплених територій до Росії.
Проте, за інформацією російських ЗМІ, Кремль відмовив Єлисейському палацу в організації телефонної розмови.
Тэги: Эммануэль Макрон, Володимир Путін, Еммануель Макрон
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