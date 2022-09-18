Макрон запросив телефонну розмову з Путіним, але Кремль йому відмовив

Президент Франції Еммануель Макрон запросив телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним.

Путін відмовився розмовляти з Макроном



Про це повідомили французькі ЗМІ.

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Очевидно, ця ініціатива була пов’язана з оголошенням гауляйтерів окупованих територій про проведення референдумів щодо приєднання захоплених територій до Росії.

Проте, за інформацією російських ЗМІ, Кремль відмовив Єлисейському палацу в організації телефонної розмови.

Тэги: Эммануэль Макрон, Володимир Путін, Еммануель Макрон