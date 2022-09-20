НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
19:48 20 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Українські військові ввечері збили штурмовик Су-25 та іранський дрон-камікадзе «Shahed-136″

Протягом майже однієї години ввечері 20 вересня українські захисники збили російський штурмовик та іранський дрон.

На Херсонщині ЗСУ збили черговий російський штурмовик

Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

На Херсонщині близько 17.00 години бійцями зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збито черговий російський штурмовик Су-25.

А близько 16.00 години на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збито ворожий дрон-камікадзе «Shahed-136″ іранського виробництва, який російські окупанти маркують як «Герань-2″.

Це баражуючий боєприпас вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри.

Loading...

Новости по теме

ТОР
20.09.2022 19:31
Макрон запросив телефонну розмову з Путіним, але Кремль йому відмовив
ТОР
20.09.2022 18:58
Зеленський поговорив с Ердоганом після оголошень окупантів про “референдуми”
ТОР
20.09.2022 15:58
Ситуація небезпечна: Лукашенко оголосив про перехід країни на норми воєнного часу
blog comments powered by Disqus
Макрон запросив телефонну розмову з Путіним, але Кремль йому відмовив

19:31 Світ

Ситуація небезпечна: Лукашенко оголосив про перехід країни на норми воєнного часу

15:58 Світ

У Держдумі пообіцяли підтримати «рішення жителів Донбасу увійти до складу Росії»

13:48 Світ

У Кремлі не бачать дипломатичного виходу з війни

12:32 Світ

У Казахстані масово затримують російські вантажівки із “паралельним імпортом”: у водіїв відбирають документи

09:58 Світ

ЗСУ вдарили по базі окупантів в Алчевську

08:28 Україна

Окупанти бояться прориву ЗСУ на під Запоріжжям: вимагають від командирів тримати позиції

19:05 Україна

Росія почала створювати 4-й армійський корпус: 3-й “розтанув” на Харківщині

11:55 Світ

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині просувається: окупанти намагаються організовано відступати

07:53 Україна

Ранковий удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці

07:29 Україна

Росіяни потужно обстріляли ракетами Запоріжжя

06:57 Україна