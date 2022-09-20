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19:48 20 Сентября 2022 0 Комментарии
Українські військові ввечері збили штурмовик Су-25 та іранський дрон-камікадзе «Shahed-136″
Протягом майже однієї години ввечері 20 вересня українські захисники збили російський штурмовик та іранський дрон.
На Херсонщині ЗСУ збили черговий російський штурмовик
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
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На Херсонщині близько 17.00 години бійцями зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збито черговий російський штурмовик Су-25.
А близько 16.00 години на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збито ворожий дрон-камікадзе «Shahed-136″ іранського виробництва, який російські окупанти маркують як «Герань-2″.
Це баражуючий боєприпас вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри.
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