Українські військові ввечері збили штурмовик Су-25 та іранський дрон-камікадзе «Shahed-136″

Протягом майже однієї години ввечері 20 вересня українські захисники збили російський штурмовик та іранський дрон.

На Херсонщині ЗСУ збили черговий російський штурмовик



Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

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На Херсонщині близько 17.00 години бійцями зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збито черговий російський штурмовик Су-25.

А близько 16.00 години на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збито ворожий дрон-камікадзе «Shahed-136″ іранського виробництва, який російські окупанти маркують як «Герань-2″.

Це баражуючий боєприпас вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри.