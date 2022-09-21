Банки Казахстану та В’єтнаму відмовилися обслуговувати російські картки «Мир»

Кредитні організації країн, які раніше приймали карти «Мир», вслід за турецькими банками перестали працювати з російською платіжною системою.

Ще дві країни відмовились обслуговувати російські платіжні картки



Про це повідомили Известия.

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Так, у кол-центрі банку BIDV В’єтнаму заявили, що перестали приймати карти російської платіжної системи. Як розповів співробітник банку, BIDV продовжує обслуговувати картки VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платіжної системи «Мир» у цьому списку немає.

У Народному банку Казахстану («Халик банк») також відмовилися приймати «Мир». Там пояснили, що російські карти не обслуговуються ні через термінали, ні через банкомати.

Раніше турецькі банки Is Bankasi і DenizBank відмовилися обслуговувати карти російської платіжної системи «Мир» у своїх банкоматах та торгових точках, які використовуються як еквайєр.