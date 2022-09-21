Путін оголосив часткову мобілізацію і пригрозив ядерною зброєю: головне з виступу

Президент РФ Володимир Путін звернувся до росіян з приводу так званої «спеціальної військової операції» та оголосив часткову мобілізацію.

«Для захисту батьківщини вважаю за необхідне підтримати пропозицію міноборони та генштабу про проведення в Росії часткової мобілізації», – заявив Путін.

За його словами, указ про часткову мобілізацію вже підписано, а мобілізаційні заходи розпочнуться сьогодні.

«Призову на військову службу підпадають лише ті громадяни, які перебувають у запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід», – розповів Путін.

Також російський диктатор заявив, що покликані на військову службу перед відправкою до частини обов’язково проходитимуть додаткову військову підготовку.

Губернаторам доручено забезпечити заклик щодо мобілізації у кількості та в строки, які визначаються Міноборони для кожного регіону

Що ще сказав Путін: