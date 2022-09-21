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09:32 21 Сентября 2022 Просмотров 57   КомментариевКомментарии

Путін оголосив часткову мобілізацію і пригрозив ядерною зброєю: головне з виступу

Президент РФ Володимир Путін звернувся до росіян з приводу так званої «спеціальної військової операції» та оголосив часткову мобілізацію.

«Для захисту батьківщини вважаю за необхідне підтримати пропозицію міноборони та генштабу про проведення в Росії часткової мобілізації», – заявив Путін.

За його словами, указ про часткову мобілізацію вже підписано, а мобілізаційні заходи розпочнуться сьогодні.

«Призову на військову службу підпадають лише ті громадяни, які перебувають у запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід», – розповів Путін.

Також російський диктатор заявив, що покликані на військову службу перед відправкою до частини обов’язково проходитимуть додаткову військову підготовку.

Губернаторам доручено забезпечити заклик щодо мобілізації у кількості та в строки, які визначаються Міноборони для кожного регіону

Що ще сказав Путін:

  • Захід перейшов будь-яку межу, безвідповідальні політики говорять про постачання наступального озброєння на Україну, технікою завдаються удари по Росії.

  • Країни Заходу підштовхують Київ до перенесення бойових дій на територію Росії.

  • У хід із боку Заходу пішов ядерний шантаж.

  • При загрозі своєї територіальної цілісності Росія використовує всі наявні кошти, це не блеф

  • Тим, хто шантажує Росію ядерною зброєю, попередження: троянда вітрів може розвернутися в їх бік.

  • До Росії звернулися із проханням підтримати “референдуми”. Росія зробить усе, щоб забезпечити безпечне проведення “референдумів”. РФ підтримає референдуми «ДНР», «ЛНР», Херсонської та Запорізької областей.

  • Мета Заходу – послабити, роз’єднати та знищити нашу країну. Вони прямо говорять, що в 1991 році змогли розколоти СРСР, а зараз настав час самої РФ, що вона має розпастися на безліч ворогуючих областей.

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