Путін оголосив часткову мобілізацію і пригрозив ядерною зброєю: головне з виступу
Президент РФ Володимир Путін звернувся до росіян з приводу так званої «спеціальної військової операції» та оголосив часткову мобілізацію.
«Для захисту батьківщини вважаю за необхідне підтримати пропозицію міноборони та генштабу про проведення в Росії часткової мобілізації», – заявив Путін.
За його словами, указ про часткову мобілізацію вже підписано, а мобілізаційні заходи розпочнуться сьогодні.
«Призову на військову службу підпадають лише ті громадяни, які перебувають у запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід», – розповів Путін.
Також російський диктатор заявив, що покликані на військову службу перед відправкою до частини обов’язково проходитимуть додаткову військову підготовку.
Губернаторам доручено забезпечити заклик щодо мобілізації у кількості та в строки, які визначаються Міноборони для кожного регіону
Що ще сказав Путін:
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Захід перейшов будь-яку межу, безвідповідальні політики говорять про постачання наступального озброєння на Україну, технікою завдаються удари по Росії.
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Країни Заходу підштовхують Київ до перенесення бойових дій на територію Росії.
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У хід із боку Заходу пішов ядерний шантаж.
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При загрозі своєї територіальної цілісності Росія використовує всі наявні кошти, це не блеф
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Тим, хто шантажує Росію ядерною зброєю, попередження: троянда вітрів може розвернутися в їх бік.
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До Росії звернулися із проханням підтримати “референдуми”. Росія зробить усе, щоб забезпечити безпечне проведення “референдумів”. РФ підтримає референдуми «ДНР», «ЛНР», Херсонської та Запорізької областей.
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Мета Заходу – послабити, роз’єднати та знищити нашу країну. Вони прямо говорять, що в 1991 році змогли розколоти СРСР, а зараз настав час самої РФ, що вона має розпастися на безліч ворогуючих областей.