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09:44 21 Сентября 2022 Просмотров 76   КомментариевКомментарии

Шойгу заявив про війну з колективним Заходом, на яку буде мобілізовано 300 тисяч росіян

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу, інтерв’ю з яким показують після мобілізаційної заяви президента РФ Володимира Путіна, заявив, що триває війна з усім Заходом, а не з Україною.

«Ми на сьогоднішній день воюємо вже не так з Україною, як з колективним Заходом» — Шойгу

За його словами, Захід постачає Україні зброю у величезних обсягах, близько 70 військових та понад 200 цивільних супутників, все натовське угруповання працюють на користь України, при цьому все частіше Київ нібито використовує західну зброю для ударів по цивільному населенню.

Шойгу заявив, що всі види озброєнь, включаючи ядерну тріаду, виконують свої завдання.

За словами міністра, російські втрати склали всього 5 937 загиблих.

Отже в ході часткової мобілізації буде призвано загалом 300 тис резервістів.

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