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Главная » Світ » Політика
20:02 21 Сентября 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Член Радбезу ООН хоче стерти Україну з карти і знищити українців як націю, – Байден

Президент США Джо Байден у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН у середу звинуватив Росію в порушенні Статуту Організації та запевнив, що Україна не залишиться без підтримки союзників.

Байден виступив в ООН

Про це повідомляє «Європейська правда».

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«Буду прямолінійним: постійний член Ради Безпеки ООН вдерся до свого сусіда, спробував стерти суверенну державу з карти. Росія безсоромно порушила ключові постулати Статуту ООН. Нема нічого важливішого, ніж пряма заборона захоплення країнами території сусіда силою», – сказав Байден.

Він також зазначив, що у своєму сьогоднішньому зверненні «Путін знову пригрозив Європі ядерною зброєю – це бездумна зневага режиму її нерозповсюдження».

«Тепер Росія призиває ще більше солдатів для бою, а Кремль організовує бутафорські «референдуми», щоб спробувати анексувати частину України, що є вкрай суттєвим порушенням Статуту ООН», – додав президент США.

Він наголосив, що твердження Путіна про нібито погрози Росії, які змусили його вторгнутися в Україну, неправдиві: «Ніхто не погрожував Росії. Й ніхто, окрім Росії, не сіяв конфлікт».

«Якщо просто, то ця війна – про знищення права України існувати як держава, знищення права на існування українського народу. Від цього у вас має застигнути кров у жилах», – наголосив Байден.

«Ми, кожен із нас у цій залі, хто вирішив підтримувати принципи й переконання, які обіцяли захищати як члени ООН, повинні чітко, твердо і невідступно визначити: Україна має ті ж права, які має будь-яка суверенна нація. Ми солідарні з Україною. Ми солідарні проти російської агресії. Крапка», – підсумував Байден.

Тэги: ООН, Джо Байден
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