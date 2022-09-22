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Главная » Україна » Інциденти
09:25 22 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю є загиблий та поранені: стали відомі подробиці

Зранку російські військові випустили дев’ять ракет по Запоріжжю і передмістю, є руйнування, постраждалі і один загиблий.

Про це повідомляє заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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Російські ракети зокрема влучили в готель в центральному парку. Там суттєві руйнування, люди залишаються під завалами.

Рятувальники працюють над розбором завалів та звільненням людей.

Також ракета влучила в електричну підстанцію. Південні громади Запорізького району зараз без світла. Є також влучання і в телевежу.

За інформацією голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, руйновань зазнали також житлові будинки. За попередньою інформацією, відомо про одного загиблого і п’ятьох поранених.

Наслідки удару по готелю в парку

Наслідки удару по готелю в парку

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю

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