НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
11:56 22 Сентября 2022 Просмотров 95   КомментариевКомментарии

В Мелітополі пролунав вибух біля Центрального ринку: знищено троє російських військових

На Центральному ринку Мелітополя, де завжди велике скупчення людей, окупанти влаштували вибух та ліквідували трьох своїх військових.

Внаслідок вибуху загинули троє окупантів

Про це повідомив Мер Іван Федоров. Інформація щодо мирних громадян уточнюється.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, окупанти влаштували теракт у людному місці, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в терорі українську владу.

“Страх, терор та ліквідація неугодних – три складові, які на окупованих територіях весь час демонструє росія. І перед псевдореферендумом зачищення серед своїх посилюється”, – зазначив Федоров.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
Loading...

Новости по теме

ТОР
21.09.2022 19:29
Мер Мелітополя закликав чоловіків негайно виїхати з міста через оголошення Путіним мобілізації
ТОР
21.09.2022 12:03
У мелітопольських колаборантів паніка через “референдум”: проводити нема кому, а гроші вже вкрадені.
ТОР
21.09.2022 07:32
У Мелітополі всю ніч окупанти проводили “навчання” з важкою технікою та гелікоптерами
blog comments powered by Disqus
У Росії вночі підпалили військкомати в Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді

11:41 Світ

Путін майже півдоби чекав на Шойгу: стала відома причина затримки його звернення щодо мобілізації

10:52 Світ

Україна звільнила з полону 215 захисників: їх обміняли на Медведчука і 55 росіян

06:02 Україна

Ракетний удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці

15:38 Україна

Після оголошення мобілізації росіянам масово роздають повістки: залучені навіть комунальники

14:15 Світ

У Росії розпочинаються акції протесту проти оголошеної Путіним мобілізації

11:03 Світ

Шойгу заявив про війну з колективним Заходом, на яку буде мобілізовано 300 тисяч росіян

09:44 Світ

Банки Казахстану та В’єтнаму відмовилися обслуговувати російські картки «Мир»

07:51 Світ

У Мелітополі всю ніч окупанти проводили “навчання” з важкою технікою та гелікоптерами

07:32 Україна

Звернення Путіна: президент РФ так і не з’явився в ефірі

05:56 Світ

Ситуація небезпечна: Лукашенко оголосив про перехід країни на норми воєнного часу

15:58 Світ