В Мелітополі пролунав вибух біля Центрального ринку: знищено троє російських військових

На Центральному ринку Мелітополя, де завжди велике скупчення людей, окупанти влаштували вибух та ліквідували трьох своїх військових.

Внаслідок вибуху загинули троє окупантів



Про це повідомив Мер Іван Федоров. Інформація щодо мирних громадян уточнюється.

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За його словами, окупанти влаштували теракт у людному місці, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в терорі українську владу.

“Страх, терор та ліквідація неугодних – три складові, які на окупованих територіях весь час демонструє росія. І перед псевдореферендумом зачищення серед своїх посилюється”, – зазначив Федоров.

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