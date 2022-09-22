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15:25 22 Сентября 2022 Просмотров 133   КомментариевКомментарии

Росіяни масово тікають із країни: на кордонах та в аеропортах величезні черги

Після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації росіяни масово побігли з РФ, через що на кордонах із сусідніми державами утворилися величезні черги та пробки.

Московський аеропорт Внуково

Про це свідчать численні фото та відео в соцмережах.

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Багато росіян намагаються виїхати до Грузії, внаслідок чого на Верхньому Ларсі зібралася величезна кількість автомобілів.

Аналогічна ситуація склалася і на кордоні з Фінляндією, туди виїжджають жителі із Санкт-Петербурга та Ленінградської області.

У свою чергу, буряти з Улан-Уде біжать через Кяхту до Монголії.

Черга біля грузинського кордону

Черга біля грузинського кордону

Багато росіян, переважно москвичі, намагаються залишити країну на літаках, але місця на найближчі рейси закінчилися ще перші години після звернення Путіна, яке і спровокувало всю цю паніку. Проте в аеропортах величезні черги.

Тэги: Россия, Росія
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