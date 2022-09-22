Росіяни масово тікають із країни: на кордонах та в аеропортах величезні черги

Після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації росіяни масово побігли з РФ, через що на кордонах із сусідніми державами утворилися величезні черги та пробки.

Московський аеропорт Внуково



Про це свідчать численні фото та відео в соцмережах.

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Багато росіян намагаються виїхати до Грузії, внаслідок чого на Верхньому Ларсі зібралася величезна кількість автомобілів.

Аналогічна ситуація склалася і на кордоні з Фінляндією, туди виїжджають жителі із Санкт-Петербурга та Ленінградської області.

У свою чергу, буряти з Улан-Уде біжать через Кяхту до Монголії.

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Багато росіян, переважно москвичі, намагаються залишити країну на літаках, але місця на найближчі рейси закінчилися ще перші години після звернення Путіна, яке і спровокувало всю цю паніку. Проте в аеропортах величезні черги.

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Тэги: Россия, Росія