Росіяни масово тікають із країни: на кордонах та в аеропортах величезні черги
Після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації росіяни масово побігли з РФ, через що на кордонах із сусідніми державами утворилися величезні черги та пробки.
Про це свідчать численні фото та відео в соцмережах.
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Багато росіян намагаються виїхати до Грузії, внаслідок чого на Верхньому Ларсі зібралася величезна кількість автомобілів.
Аналогічна ситуація склалася і на кордоні з Фінляндією, туди виїжджають жителі із Санкт-Петербурга та Ленінградської області.
У свою чергу, буряти з Улан-Уде біжать через Кяхту до Монголії.
Багато росіян, переважно москвичі, намагаються залишити країну на літаках, але місця на найближчі рейси закінчилися ще перші години після звернення Путіна, яке і спровокувало всю цю паніку. Проте в аеропортах величезні черги.