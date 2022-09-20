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Главная » Світ » Політика
16:00 22 Сентября 2022 Просмотров 61   КомментариевКомментарии

У Кремлі відмовилися назвати війною «спецоперацію» навіть після початку мобілізації

Оголошення часткової мобілізації не перетворює спецоперацію в Україні на війну.

Пєсков заперечив, що росіян мобілізують на війну

Як повідомила Медіазона, про це журналістам заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Ні, це спеціальна військова операція», — заявив Пєсков у ході конференц-колу, відповідаючи на запитання, чи можна після оголошення мобілізації вважати події в Україні війною, адже востаннє вона оголошувалась під час Другої світової.

Тэги: Россия, Дмитрий Песков, Росія, Дмитро Пєсков
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