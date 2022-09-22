У російському командуванні серйозні розбіжності між генералами: накази роздає і Путін

Російські військові розходяться у думках щодо того, як найкраще протистояти несподіваним досягненням ЗСУ на полі бою.

У російських генералів немає єдиної стратегії дій на полі бою



Про це повідомило CNN із посиланням на численні джерела, пов’язані із розвідкою.

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За інформацією двох із них, президент Росії Володимир Путін сам дає вказівки безпосередньо генералам на місцях, що названо «дуже незвичайною тактикою управління в сучасних збройних силах».

При цьому у російському військовому командуванні є значні розбіжності щодо стратегії щодо того, де зосередити зусилля задля зміцнення оборонних ліній.

Міністерство оборони Росії заявило, що воно передислокує сили у бік Харкова на північному сході, де Україна досягла найбільших успіхів, але американські та західні джерела кажуть, що основна частина російських військ все ще залишається на півдні, де Україна також провела наступальні операції навколо Херсона.

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