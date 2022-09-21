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07:01 23 Сентября 2022 Просмотров 304   КомментариевКомментарии

Росіяни знов завдали ракетного удару по Запоріжжю

Росіяни у четвер, 22 вересня, пізно увечері завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Окупанти випустили по Запоріжжю близько 10 ракет

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

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«В обласному центрі знову прильоти ворожих ракет.За попередньою інформацією, окупант випустив по Запоріжжю близько 10 снарядів», – зазначив він.

Пізніше Старух додав, що, за попередніми даними, ворог поцілив в об’єкти інфраструктури Запоріжжя.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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