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07:01 23 Сентября 2022 304 Комментарии
Росіяни знов завдали ракетного удару по Запоріжжю
Росіяни у четвер, 22 вересня, пізно увечері завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Окупанти випустили по Запоріжжю близько 10 ракет
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram
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«В обласному центрі знову прильоти ворожих ракет.За попередньою інформацією, окупант випустив по Запоріжжю близько 10 снарядів», – зазначив він.
Пізніше Старух додав, що, за попередніми даними, ворог поцілив в об’єкти інфраструктури Запоріжжя.
Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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