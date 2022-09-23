ЗСУ відбили ворожі атаки та знищили склади і комплекси ППО окупантів

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам’янка.

Українські захисники завдають ніщивних ударів по окупантах



Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Авіація Сил оборони уразила 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили гелікоптер Мі-8 та 9 БпЛА окупантів.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження, зокрема, по 6 пунктах управління, 4 районах зосередження особового складу та військової техніки, 3 позиціях ППО, 3 – артилерії, а також 3 складах боєприпасів.

В районі населеного пункту Сватове було поранено командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії РФ генерал-майора Цокова.