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09:18 23 Сентября 2022 Просмотров 378   КомментариевКомментарии

Ракетний удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці

Вночі окупант здійснив ракетний обстріл областного центру та міста в Запорізькому районі.

В Запоріжжі зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури

Про це повідомив Запорізької ОВА Олександр Старух.

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За його словами, в Запоріжжі зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури, пошкоджені будинки та автомобілі навколо.

Наразі відомо про трьох постраждалих, їх з легкими травмами ушпиталено.

Руйнувань зазнав ще один об’єкт в Запоріжжі. Також одна з ракет поцілила в будівлю  поблизу міста в Запорізькому районі. Постраждалих немає.

На місці подій працюють відповідні служби.

Нагадаємо, росіяни у четвер, 22 вересня, пізно увечері завдали ракетного удару по Запоріжжю. За попередньою інформацією, окупант випустив по місту близько 10 ракет.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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