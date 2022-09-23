Ракетний удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці
Вночі окупант здійснив ракетний обстріл областного центру та міста в Запорізькому районі.
Про це повідомив Запорізької ОВА Олександр Старух.
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За його словами, в Запоріжжі зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури, пошкоджені будинки та автомобілі навколо.
Наразі відомо про трьох постраждалих, їх з легкими травмами ушпиталено.
Руйнувань зазнав ще один об’єкт в Запоріжжі. Також одна з ракет поцілила в будівлю поблизу міста в Запорізькому районі. Постраждалих немає.
На місці подій працюють відповідні служби.
Нагадаємо, росіяни у четвер, 22 вересня, пізно увечері завдали ракетного удару по Запоріжжю. За попередньою інформацією, окупант випустив по місту близько 10 ракет.