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Главная » Світ » Політика
15:25 23 Сентября 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Дефрагментація Росії – питання виживання України, – Данілов

Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов назвав умовою виживання України «дефрагментацію» Російської Федерації.

Данілов знов заговорив про необхідність розвалу Росії

Таку заяву він зробив в ефірі Радіо НВ.

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«Щодо дефрагментації Російської Федерації. Це питання нашого виживання. Доки Російська Федерація перебуває в тих межах, небезпека з тієї території для нашої країни буде постійною», — сказав Данілов.

Тэги: Алексей Данилов, Олексій Данілов
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