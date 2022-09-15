Дефрагментація Росії – питання виживання України, – Данілов

Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов назвав умовою виживання України «дефрагментацію» Російської Федерації.

Данілов знов заговорив про необхідність розвалу Росії



Таку заяву він зробив в ефірі Радіо НВ.

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«Щодо дефрагментації Російської Федерації. Це питання нашого виживання. Доки Російська Федерація перебуває в тих межах, небезпека з тієї території для нашої країни буде постійною», — сказав Данілов.

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