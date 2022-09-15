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15:25 23 Сентября 2022 21 Комментарии
Дефрагментація Росії – питання виживання України, – Данілов
Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов назвав умовою виживання України «дефрагментацію» Російської Федерації.
Данілов знов заговорив про необхідність розвалу Росії
Таку заяву він зробив в ефірі Радіо НВ.
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«Щодо дефрагментації Російської Федерації. Це питання нашого виживання. Доки Російська Федерація перебуває в тих межах, небезпека з тієї території для нашої країни буде постійною», — сказав Данілов.
Тэги: Алексей Данилов, Олексій Данілов
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