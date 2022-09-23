Росія зіткнеться з великими проблемами при мобілізації – Guardian
Західні чиновники вважають, що Росія зіштовхнеться із серйозними проблемами при мобілізації ще 300 000 осіб у свої збройні сили.
Про це написав редактор Guardian Ден Саббаг.
На його думку, Росії доведеться витратити кілька місяців на навчання та оснащення новобранців, перш ніж задіяти їх на лінії фронту.
Експерти з розвідки вважають, що справжня мета вербування може бути вищою, деякі називають реальною метою мобілізацію 1 мільйона людей.
Однак насправді Росії буде дуже важко досягти показника в 300 000 осіб, не кажучи вже про якусь більшу цифру.
Досі Росія стикалася з проблемами з навчанням та комплектацією протягом усього конфлікту, і офіційні особи заявили, що це майже напевно пошириться на новобранців.
«Ми думаємо, що вони будуть дуже складними у навчанні, не кажучи вже про те, щоб швидко оснастити такі великі сили. Новобранцям, швидше за все, буде видано старі речі та застаріле чи зламане обладнання», – сказав неназваний чиновник.
Західні чиновники вважають, що в російському вербуванні була явна регіональна упередженість, зосереджена на бідних регіонах і районах меншин на сході країни – і уникає міських центрів середнього класу країни.