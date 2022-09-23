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17:56 23 Сентября 2022 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

Росія зіткнеться з великими проблемами при мобілізації – Guardian

Західні чиновники вважають, що Росія зіштовхнеться із серйозними проблемами при мобілізації ще 300 000 осіб у свої збройні сили.

Західна розвідка прогнозує провал мобілізації в Росії

Про це написав редактор Guardian Ден Саббаг.

На його думку, Росії доведеться витратити кілька місяців на навчання та оснащення новобранців, перш ніж задіяти їх на лінії фронту.

Експерти з розвідки вважають, що справжня мета вербування може бути вищою, деякі називають реальною метою мобілізацію 1 мільйона людей.

Однак насправді Росії буде дуже важко досягти показника в 300 000 осіб, не кажучи вже про якусь більшу цифру.

Досі Росія стикалася з проблемами з навчанням та комплектацією протягом усього конфлікту, і офіційні особи заявили, що це майже напевно пошириться на новобранців.

«Ми думаємо, що вони будуть дуже складними у навчанні, не кажучи вже про те, щоб швидко оснастити такі великі сили. Новобранцям, швидше за все, буде видано старі речі та застаріле чи зламане обладнання», – сказав неназваний чиновник.

Західні чиновники вважають, що в російському вербуванні була явна регіональна упередженість, зосереджена на бідних регіонах і районах меншин на сході країни – і уникає міських центрів середнього класу країни.

Тэги: Россия, Росыя
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